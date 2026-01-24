お笑い芸人・コウメ太夫がすっぴんの姿を見せた。２４日までに鳥居みゆきのインスタグラムに登場。鳥居は「ゲストはコウメ太夫さんです」とコウメとの生配信を報告。「最高すぎの尊敬」とつづり、２ショットをアップした。最近では昨年のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に難波屋の主人役で出演したほか、同局夜ドラ「替え玉ブラヴォー！」（月〜木曜・後１０時４５分）にも登場するなど素顔での俳優姿が「わ