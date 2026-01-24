24日午前6時19分頃、茨城県北部を震源とするマグニチュード4.4の地震が発生し、茨城県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要24日午前6時19分頃、茨城県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県北部(北緯36.6度、東経140.6度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村