気象庁によりますと午前6時19分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、日立市、震度3を観測したのは、常陸太田市、東海村となっています。震源地は茨城県北部。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。