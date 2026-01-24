ピンク・レディーの“ケイちゃん”こと歌手で俳優の増田惠子（68）が23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。2024年に死去した夫・桑木知二さん（享年70）との思い出を語った。【写真】「トモが作ったピザトーストみたいに美味しかったです〜」結婚記念日の“手作り”ブランチ増田は4歳年上の桑木さんと2002年に結婚。しかし、24年にこの世を去った。目の不調がきっかけに検査を行った際にすい臓がん