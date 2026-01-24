日本航空（JAL）グループは、低気圧に伴う降雪の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。1月23日午後5時現在、特別対応を実施するのは、24日に秋田・新潟・但馬・隠岐を発着する便。今後の気象状況により、対象路線・期間が追加される場合もある。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。変更や払い戻しはウェブサイトで手続きできる。また、24日には函館・青森・