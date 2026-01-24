日本代表DFの鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンは１月20日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節でイタリア王者のナポリとホームで対戦。退場者を出しながらも、１−１のドローに持ち込んだ。この試合にCBで先発し、数的不利になってからは右サイドに回った鈴木は失点シーンに絡んでしまったものの、90分を通して奮闘。勝点１奪取に寄与した。この試合を配信したWOWOWの公式YouTubeは、22歳のマルチDFのプレ