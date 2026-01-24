エレナさんは大坂の行動と主審の判断に困惑したようだ(C)Getty Images現地時間1月21日、テニスの全豪オープン女子シングルス2回戦がオーストラリア・メルボルンで行われ、世界ランク17位の大坂なおみは、同41位のソラナ・チルステア（ルーマニア）を6-3、4-6、6-2で撃破。3回戦へ駒を進めたが、この一戦では、コート上の騒動が物議を醸している。【動画】大坂なおみが思わず困惑ルーマニアの名手との騒動シーン第3セットで4-