¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿ÃæÃ«¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï°ìÉô¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿(C)Getty ImagesÃæÃ«¤Î°æ¾åÀï¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ­¤Ï¡©ºòÇ¯12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥­¥·¥³¡ËÀï¤Ç¡¢3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÂç¶ìÀï¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¥á¥­¥·¥«¥ó¤Ë²¡¤·¤Þ¤¯¤é¤ì¤¿28ºÐ¤Î¸«¤»¤¿»î¹çÆâÍÆ¤Ï¡¢¡È¤¢¤ï¤ä½é¹õÀ±¤«¡É¤È´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Û¤É¡£3-0¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤ÇÀ¸¤­»Ä¤ê¤Ï