大寒から続いているこの寒波ですが、２度目のピークを迎えています。北〜西日本の日本海側を中心に、山沿いや山地だけでなく平地でも大雪となる所がありそうです。特に北陸や東海で雪が強まりそうで、あす朝までの24時間降雪量は多い所で80センチの予想です。車の立ち往生など、交通障害に警戒をしてください。また、西日本の太平洋側でも午前中を中心に雪となる所がありそうです。一方で、関東は晴れて日差しが届くでしょう。空気