24日午前6時19分ごろ、茨城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、茨城県の日立市です。【各地の震度詳細】■震度4□茨城県日立市■震度3□茨城県常陸太田市東海村■震度2□茨城県水戸市