アメリカ中西部ミネソタ州で、移民当局が5歳の男の子を拘束しました。幼い子どもまでも拘束する当局に非難の声があがっています。アメリカメディアによりますと、ミネアポリスで20日、ICE＝移民・税関捜査局の捜査員が南米エクアドル出身の5歳の男の子を拘束しました。男の子は幼稚園から自宅に戻ったところを父親と一緒に拘束され、南部テキサス州に移送されたということです。親子の弁護士によりますと、2人は2024年に渡米。滞在