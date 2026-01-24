寒波が襲来してきょうで5日目になりますが、この週末は2回目のピークになりそうです。けさは全国の7割くらいのところで0℃未満の冬日になっていて、内陸を中心に水道管が凍結するほどの冷え込みになっているところも多くなっています。北海道の占冠では-28.1℃まで下がり、全国の今シーズン一番の冷え込みを更新しました。東京も3日連続で冬日になっています（午前5時現在）。寒気が再び強まっていて、日本海にはびっしりと寒気に