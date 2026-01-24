日曜朝のＮＨＫ総合「さわやか自然百景」が２５日に放送１０００回を迎える。全国各地の多彩な自然を、休日朝にふさわしい静かなテンポで紹介するこの番組。地味なようだが、実は根強い支持を得ている。人気の秘密は、壮大な自然風景の魅力を際立たせる、昨今のテレビでは珍しい“引き算”の制作手法にもあるようだ。（文化部旗本浩二）１９９８年４月、札幌局が企画してスタート番組が始まったのは１９９８年４月。地方発の