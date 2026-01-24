日本のアニメは海外でどのように見られているのか。エンタメ社会学者の中山淳雄さんは「海外ユーザーのほうが『技術としてのアニメ』に注目する特性が強いように感じる。ゆえに人気作であっても、作画に対する評価はかなり厳しい」という――。■一番人気のアニメは「ワンパンマン」だったが…世界中にいるアニメファン約2000万人が集う「My Anime List」は、アニメ好きのためのWikipediaのような存在だ。3カ月ごとに60〜70本放送