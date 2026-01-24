将棋棋士の加藤一二三さんが22日に亡くなった。86歳だった。「神武以来の天才」と称される実力で数々の記録を打ち立てる一方で、晩年はテレビで屈託のない笑顔を見せお茶の間でも愛された。プレジデントオンラインで配信した記事をお届けします――。いま将棋が注目を集め、街の将棋教室はいっぱいになっているそうです。バラエティでもおなじみになった「ひふみん」こと加藤一二三さんは、「将棋は何歳からでも楽しく始められる」