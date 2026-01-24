クリスマスイブの夜、せっかくなら“特別感”のあるホテルで過ごしたい。そんな気分で選んだのが、釜山・海雲台（ヘウンデ）にあるラグジュアリーホテル「THE WESTIN JOSUN BUSAN（釜山ウェスティン朝鮮ホテル）」。今回宿泊したのは、ワンランク上の滞在が叶うクラブフロア。海が目の前のロケーションはもちろん、クラブラウンジでの時間が本当に心地よくて…“ただ泊まる”だけじゃない、記憶に残るクリスマスステイ