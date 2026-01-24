気象庁日本列島は25日にかけて、強い冬型の気圧配置が続き、北日本から西日本への日本海側を中心に大雪に警戒が必要だ。気象庁は24日、大雪や路面の凍結による交通障害、電線や樹木への着雪、なだれが発生する恐れがあるとして、備えるよう呼びかけた。短時間に降雪が強まる場合や、太平洋側での大雪にも注意を求めた。気象庁によると、日本付近は25日にかけて強い冬型になるとともに、強い寒気が入る。気圧の谷が、北陸から西