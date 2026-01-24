戦後最短の短期決戦である。高市早苗首相が衆院を解散した。2月8日の衆院選投開票まで、わずか16日しかない。物価高に苦しむ国民が多い中、2026年度予算の成立を遅らせてまで、この時期に解散・総選挙に踏み切ったのはなぜか。首相の説明には納得できない。多くの国民もそうではないか。内閣支持率が高いうちに選挙をしたいのが本音だろう。首相に就任して3カ月程度では評価の対象となる実績が少ない。これから取り組む重