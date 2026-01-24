福岡県内の音楽・カラオケ愛好家でつくるNPO法人「福岡地域音楽振興会」（福岡市、木下師博理事長）は、設立を記念したイベントとなる「新春音楽祭2026」を25日午前10時半から、同市早良区の早良市民センターで開く。同振興会は昨年10月に設立。地域交流や社会福祉への貢献を目指し、音楽イベントの運営や福祉施設向けの音楽レクリエーションなどに取り組む。音楽祭には90人以上が参加。地域のカラオケ愛好家を中心に、地元