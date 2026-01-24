参政党が次期衆院選大分3区の公認候補に発表した、漫画家の新人野中貴恵氏（41）が23日、県庁で記者会見し、「子どもたちの未来のため、夢を持てる日本をつくりたい」と意欲を語った。1区で立候補を準備している同党県連会長の野中しんすけ氏（39）の妻。前回衆院選は福岡1区から出馬した。消費税の段階的減税、外国人労働者の受け入れ制限など、「『日本人ファースト』の政策を訴えていきたい」と強調した。3区は自民党の前