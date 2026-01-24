衆院選大分1区で野党系無所属の前職吉良州司氏（67）と国民民主党の新人堤淳太氏（47）が立候補を予定していることを受け、連合大分は23日、大分市で緊急の執行委員会を開き、どちらにも推薦を出さないことを決めた。前回衆院選は連合、立憲民主党、国民などが連携し吉良氏を支援した。今回は国民が党本部主導で堤氏の擁立を決定。連合によると、構成組織には自民党の新人衛藤博昭氏（46）を利することなく、吉良氏か堤氏か、