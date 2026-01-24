27日公示、2月8日投開票の日程で実施予定の衆院選を前に、共産党が大分1区の公認候補に発表した県委員会書記長の新人山下魁氏（49）が23日、県庁で記者会見し、「暮らし、平和、人権を3本柱に、国民の利益に最大限沿っていきたい」と意欲を語った。由布市出身。国政挑戦は衆参合わせて13回目。消費税の一律5％減税を公約に掲げ、財源として「富裕層、大企業へのいきすぎた減税をただす」と主張した。共産は2、3区は自主投票。