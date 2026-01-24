大分県日田市、玖珠町、九重町を所管する日田玖珠広域消防組合消防本部は、昨年の火災・救急統計の速報値を発表した。管内の火災件数は49件で、前年より9件増えた。死者は0人（前年は2人）だった。焼損棟数は19棟で、前年から7棟減った。統計上の火災損害額は4051万6千円に上り、前年から1689万5千円増えた。出火原因で最も多いのが、枯れ草焼きなどの「火入れ」で12件、次いで「たき火」が9件。不明や調査中を除いた火災件