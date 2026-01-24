長崎県松浦市長選と市議選（定数15）は25日、投開票される。市長選はいずれも無所属で、3期目を目指す現職の友田吉泰氏（61）と新人で元市議の大橋尚生氏（50）の一騎打ちの戦いが繰り広げられている。市議選には現職10、新人10の計20人が立候補している。投票は午前7時〜午後6時（鷹島町黒島免は午前8時〜午後5時）、市内24カ所で実施。午後8時から市文化会館で即日開票される。有権者数は1万6996人（17日現在、市選管調