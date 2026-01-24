22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿Ä¹ºê¸©ÃÎ»öÁª¡Ê2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î·×3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·ÏÀÀï¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£3¿Í¤Î²£´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö3¥±¥ó¡×¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾åÊ¿ÅÄ¸¦»á58ºÐÌµ½êÂ°¿·¿Í¡ÖÄ¹ºê¸©¡¢´èÄ¥¤ë¤±¤ó¡¢Ê¿ÅÄ¸¦¡×¡£½¸²ñ¤ä³¹Æ¬¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÀ¹¤ê¹þ¤à¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¸þ¾å¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤à¡£2018Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö¤ÎÉûÃÎ»ö»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÃÎ»ö¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉûÃÎ»ö¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÌ¾Á°¤È¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ