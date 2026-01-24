トヨタ新「ハイエース ワゴン」！2026年1月13日、トヨタは「ハイエース ワゴン」の一部改良モデルを発表しました。今回は安全面を中心に、機能面のアップデートも行われています。では、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「“10人乗り”ハイエース」です！ 画像を見る（80枚）ハイエースは、1967年に初代が登場して以来、長い歴史を持つトヨタの商用車シリーズで、現行モ