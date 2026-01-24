22日に告示された知事選や、衆院選（27日公示）、県議選補欠選挙（30日告示）が重なる長崎市選挙管理委員会は、3選挙が投開票される2月8日の投票所スタッフが100人ほど不足するとして、異例の公募を始めた。投票用紙の交付や誘導などを担当する。市選管によると、知事選に向けて昨年末から人員を確保していたが、衆院選が重なることで追加の要員が生じたという。期間中に市内で行われるランタンフェスティバルも重なり、市職員