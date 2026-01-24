佐賀共栄銀行（佐賀市）は、地域文化支援活動の一環として、伝統工芸の普及や技術継承に取り組む公益社団法人「日本工芸会」に50万円を寄付した。23日、二宮洋二頭取が有田町の今右衛門窯を訪ね、工芸会副理事長で色絵磁器の人間国宝の十四代今泉今右衛門さんに目録を手渡した。日本工芸会は陶芸や染織、漆芸といった日本伝統の7部門で卓越した技能を持つ会員約1200人が所属。2024年から企業などを対象にした寄付制度を立ち上