衆議院が解散された23日、事実上の衆院選スタートと位置づけ、長崎県内で立候補を予定する各陣営は動きを加速させた。解散翌日から16日間という戦後最短の選挙戦は、知事選との「ダブル選」でもある。陣営関係者は「作業が間に合わない」と焦りを募らせる。「衆議院を解散する」。この日の国会での宣言に立ち会った県内選出の前職議員たちは、それぞれ空路で続々と地元へ向かった。国民民主党の西岡秀子氏＝1区＝は党本部会