佐賀県警の違法な取り調べで精神的苦痛を与えたなどとして、県に対し、窃盗容疑で逮捕され不起訴となった男性と当時の担当弁護人に44万円の賠償を命じ、黙秘権と秘密交通権の侵害を認定した福岡高裁判決について、福田英之本部長は23日の定例会見で「判決を真摯（しんし）に受け止める」と述べ、適正な取り調べに努める考えを示した。中嶋昌幸警務部長によると、県警は昨年12月の判決を受け、今月20日、適正な捜査の重要性につ