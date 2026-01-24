佐賀県嬉野市長選と同市議選は25日、投開票される。市長選は、3選を目指す現職の村上大祐氏（43）＝自民推薦＝と、新人で元市議の山口卓也氏（40）の無所属2人が、市内を駆け回り、支持拡大を図っている。村上氏は「今こそ嬉野をひとつに」を合言葉に、旧2町の合併から20年を迎えた嬉野、塩田両地区の均衡ある発展をアピール。子育て環境の充実も訴える。山口氏は、県との連携強化による道路や河川などのインフラ整備、市民