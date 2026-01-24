佐賀市選挙管理委員会は23日、衆院佐賀1区の立候補者ポスター掲示板の設置を始めた。26日までに市内357ケ所に設置する予定。この日は、市役所前バス停北側の歩道で、委託業者が8人分のポスターが貼れる掲示板（幅2メートル25センチ、縦約90センチ）を固定した。同委員会の松本雅行事務局長は「急に決まった選挙だが、国の将来を託す重要なものなので、投票に行ってほしい」と話した。（才木希）