衆院が解散した23日、佐賀県内の各政党組織は事実上の選挙戦に突入した。政権の枠組みが変わっただけでなく、解散翌日から投開票まで戦後最短16日間の超短期決戦で、何をどう訴えるのか。それぞれの組織は戦略を練っている。県内二つの小選挙区で、3回連続の全敗を喫し、比例復活の自民党は、佐賀1区岩田和親氏、2区古川康氏の前職2氏の勝利を目指す。県連の藤木卓一郎幹事長は「安全保障や外交政策などで大きな議論が待つ中、