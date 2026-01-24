福岡県直方市や福岡市などの、ろうけつ染め作家によるグループ展「第2回酔富臈（すいふうろう）展」が21日、直方歳時館（直方市新町）で始まった。31日までで、入場無料。酔富臈は、美術団体「太平洋美術会」（東京）理事の曽根富久恵さん（76）＝同市＝や曽根さんの教え子など計5人のグループ。東京の展覧会に出品するような大作ではなく、サイズの小さな作品を見てもらい、自身の研さんにもつなげようと、昨年からグループ展