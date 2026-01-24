27日の衆院選公示を前に、北九州青年会議所は福岡9、10区の立候補予定者が参加する公開討論会を26日に開く。9区は午後1〜3時、北九州市八幡西区黒崎3丁目の市立子どもの館（コムシティ7階）の子どもホール。定員200人。10区は午後5〜7時、JR小倉駅JAM広場。立候補予定者が、物価高対応や地方創生、外国人政策などについて議論を交わす予定。いずれも申し込み不要。無料。（梅本邦明）