女子シングルスで17歳の大野（福岡・希望が丘高）が16強入りした。シードの田村（十六フィナンシャルグループ）との5回戦は丁寧にコースを突くなどして4−2で勝利。22日の4回戦に続いて格上を撃破した。6回戦で芝田（日本ペイントグループ）に敗れたものの、「自分でもびっくりするようないい成績で良かった」とうなずいた。