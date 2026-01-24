昨年11月に国内フリーエージェント（FA）権を行使した東浜巨投手（35）は、4千万円減の年俸1億1千万円で契約を更改した。他球団との契約に至らず、チーム残留を決断した通算76勝右腕は「今年もまたホークスで野球ができるという喜びを感じている。今はすごくワクワクしている」と決意を新たにした。（金額は推定）14年目のシーズンに向けて、既に福岡県筑後市のファーム施設でブルペン入り。「（先発ローテを）競争で勝ち取っ