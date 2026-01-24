WBC日本代表に選出された牧原大が福岡県小郡市で行っている自主トレを公開した。3月の大会を見据えた早めの調整を行っており、約2時間の打撃練習では200球以上を打ち込んで「（仕上がりは）もう99％。あとは実戦的な感覚だけ」と力を込めた。優勝した2023年の前回大会は追加招集。「（今回は）最初から選ばれているので、責任を持って頑張る」と強調した。