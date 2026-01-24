ソフトバンクの周東佑京外野手（29）が23日、福岡市の球団事務所で契約更改交渉し、総額20億円プラス出来高払いの5年契約を結んだ。1年目の今季年俸は2億9千万円増の4億円。「ハイパフォーマンスを続けていきたい。5年間しっかり働く」と決意表明した。（金額は推定）8年目の昨季は3年連続4度目の盗塁王を獲得。順調なら今季中に国内フリーエージェント（FA）権の取得条件を満たすスピードスターは「本当にありがたい。足の速