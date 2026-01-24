曇りの日の客室からの眺望。わずかに富士山が見える（新横浜プリンスホテル提供）富士山見えなかったら、宿泊料金半額─。新年の運試しとして、新横浜プリンスホテル（横浜市港北区）が打ち出す「富士山ビューラッキーステイ」が人気だ。２月末までの期間中の客室予約は、昨年より４割近く多いという。富士山を眺望できる３５階以上の客室が対象。滞在中に客室からの眺望を撮影し、富士山が映っていない写真をチェックアウト時