モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。2026年1月15日（木）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「世界初！ 海底から採掘する国産レアアース始動！ 実用化への道筋は？」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。（※放送当時の内容です）