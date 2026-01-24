【経済指標】 【米国】 ＊PMI（購買担当者景気指数・速報値）（1月）23:45 結果51.9 予想52.0前回51.8（製造業PMI・速報値) 結果52.5 予想52.8前回52.5（非製造業PMI・速報値) 結果52.8 予想52.9前回52.7（コンポジットPMI・速報値) ＊ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（1月）00:00 結果56.4 予想54.0前回54.0 ＊景気先行指数（11月）0:52 結果-0.3% 予想-0.2%前