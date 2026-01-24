ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは２５日、ホームのヤマハスタジアムでトヨタを迎え撃つ。２３日は静岡・磐田市内で公開練習。メンバーも発表され、フッカーの作田駿介（２４）が今季初めてメンバーに入った。流経大４年時にアーリーエントリーで２試合に出場。昨季もリーグ戦１２試合とプレーオフ１試合のピッチに立った成長株だ。１７５センチ、１０８キロで、首の太さは５６センチ。スクラムで押し込む強さには定