東京・歌舞伎町のメンズコンセプトカフェで、無許可で接待営業をしたなどとして、店長の男ら2人が逮捕されました。記者「今、容疑者の男が捜査員に連れられて店から出てきました」逮捕されたのは、新宿・歌舞伎町のメンズコンセプトカフェ「SMILE」の店長・上原祥輝容疑者（24）と経営者の押川翔容疑者（40）です。上原容疑者らは無許可で接待営業をし、去年4月、未成年と知りながら女子高校生（当時17）を店に立ち入らせた疑いな