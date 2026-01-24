「有力馬次走報」(２３日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ブルーバードＣで重賞初制覇を飾ったフィンガー（牡３歳、美浦・田中博）は京浜盃（３月２５日・大井、ダート１７００メートル）へ向かう。◆阪神ＪＦを制し、最優秀２歳牝馬を受賞したスターアニス（牝３歳、栗東・高野）と、左前脚球節部（第１指骨）の剝離骨