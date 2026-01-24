リーグ・アン 25/26の第19節 オセールとパリ・サンジェルマンの試合が、1月24日04:00にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。 オセールはダニー・ナマッソ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）、ケビン・ダノワ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW