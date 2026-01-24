24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比800円安の5万2900円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3846.87円に対しては946.87円安。出来高は1万900枚だった。 TOPIX先物期近は3566ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIX現物終値比63.7ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52900-800 10900 日経225