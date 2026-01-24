中国メディアの快科技は22日、中国スマートフォンメーカーのvivoについて、インド市場で韓国のサムスン電子や米国のアップルを「ボコボコ」にしているとする記事を掲載した。記事はまず、オムディアの最新調査によると、インドのスマホ市場は2025年第4四半期に前年同期比7％減の3450万台を記録したことに触れた上で、そうした中でもvivoは前年同期比16％増の790万台を出荷して市場シェア23％を獲得し、他のすべてのメーカーを大き