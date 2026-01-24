ソフトバンクの周東佑京内野手（29）が23日、みずほペイペイドーム内で契約交渉し、5年総額20億円プラス出来高払い（4年目以降は変動制）で更改した。順調なら今季中に国内フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たす見込みで、大型契約で球団と合意。年俸は4億円で育成1年目の400万円から100倍の大出世となった。（金額は推定）自主トレで日焼けした顔で会見に臨んだ周東は「来年FAもあって複数年を結ばせていただき