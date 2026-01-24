打者の近くでストンと変化する“落ち球”習得で、投手力は上昇だ。日本ハムドラフト1位の大川慈英投手（22＝明大）が23日、千葉・鎌ケ谷の新人合同自主トレで3度目のブルペン入り。新球種フォークを習得中であることを明かした。「感覚的にもう一つ欲しい。キャッチボールとかでは練習しているんですけど、まだ傾斜で投げるのにはちょっと足りてないな、という感覚がある」最速155キロを誇る即戦力右腕は、変化球も多彩に操